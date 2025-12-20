ورشة عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف للأعوام الخمسة القادمة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الجمعة ورشة عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للأعوام 2026–2030.

وعُقدت الجلسة الافتتاحية لفريق الخطة الاستراتيجية في وزارة الأوقاف برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، حيث شهدت مناقشة المسودة النهائية للخطة، كما تضمنت تبادل الأفكار والمقترحات وفتح باب النقاش.



وقال الدكتور الخطبا، إن الجلسة الافتتاحية شهدت مناقشة أبرز ملاحظات وردود الشركاء والمعنيين فيما يتعلق بمحاور الخطة الاستراتيجية.



وأكد الخطبا ضرورة أن تكون الخطة منسجمة ومتوائمة مع التوجهات والرؤى الوطنية، وخطط تحديث القطاع العام ذات العلاقة بعمل الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.