ورشة عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف للأعوام الخمسة القادمة

وعُقدت الجلسة الافتتاحية لفريق الخطة الاستراتيجية في وزارة الأوقاف برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، حيث شهدت مناقشة المسودة النهائية للخطة، كما تضمنت تبادل الأفكار والمقترحات وفتح باب النقاش.
وقال الدكتور الخطبا، إن الجلسة الافتتاحية شهدت مناقشة أبرز ملاحظات وردود الشركاء والمعنيين فيما يتعلق بمحاور الخطة الاستراتيجية.
وأكد الخطبا ضرورة أن تكون الخطة منسجمة ومتوائمة مع التوجهات والرؤى الوطنية، وخطط تحديث القطاع العام ذات العلاقة بعمل الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتأتي هذه الورشة تمهيدًا للخروج بالخطة الإستراتيجية للوزارة بصيغتها النهائية خلال الأيام القادمة.
