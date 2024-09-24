ورشة عمل لمناقشة الخطة الاستراتيجية لاتحاد العمال بمشاركة خبراء منظمة العمل الدولية

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الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ورشة عمل لمناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، والتي جاءت تحت عنوان "الاتحاد العام والنقابات العمالية في ظل التحول: جادّون من أجل التغيير"، بمشاركة رؤساء وأعضاء هيئات إدارية في النقابات العمالية، وحضور المنسقة القطرية لمكتب منظمة العمل الدولية بالأردن آمال موافي، وخبراء ومديرين لمشاريعها في الأردن. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم الثلاثاء، أكدّ رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في كلمة الافتتاح، أنّ الخطة الاستراتيجية تأتي ترجمة لتوجّهات الاتحاد التي أعلن عنها سابقا؛ منذ بدء المرحلة الجديدة التي يشهدها من مسيرة عمله، انطلاقا من رؤية مختلفة بالعمل، ونهج يقوم على الإصلاح والتحديث، إذ أنّ الخطة ستحكم عمل الاتحاد في المرحلة القادمة بشكل منظّم ومؤسّسّي، وفق مبادئ الحوكمة والديمقراطية النقابية، انسجاما مع مشروع الدولة الأردنية في التحديث الذي جاء برؤية ملكية سامية.



وأضاف الفناطسة، "سنعمل على نفض الغبار عن أكبر مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، تمثل ما يزيد عن مليون ونصف عامل، هم عصب الانتاج والاقتصاد، والشريحة الأكبر في المجتمع، ويستحقون خير تمثيل من منظمة عريقة عمرها 70 عاما، وكان لها إسهامات كبيرة على المستوى المحلي، وحضور وتأثير على المستوى العربي والدولي، الأمر الذي يتطلب إصلاحات شاملة كي تكون فاعلة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتجعل صوت العمال قويا ومؤثرا بها، وشريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن".