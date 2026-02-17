ورشة عمل متخصصة حول تنفيذ وإدارة مشاريع إيراسموس في الأردن

الوكيل الإخباري- عقد مكتب إيراسموس بلس الوطني، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل متخصصة حول تنفيذ وإدارة مشاريع إيراسموس بلس لبناء القدرات للعاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى مشاريع بناء قدرات الشباب، والتي تم اختيارها في نهاية العام الماضي، وبلغ عددها 15 مشروعًا بقيمة دعم تقارب مليوني يورو.

اضافة اعلان



وشارك في الورشة المسؤولون عن المشاريع من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والمؤسسات الأردنية الشريكة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وافتتح الورشة الأستاذ الدكتور أحمد أبو الهيجاء، مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني، حيث قدّم الشكر للمشاركين على جهودهم في إعداد وكتابة هذه المشاريع، مؤكدًا أن هذه المبادرات ستسهم في إتاحة فرص نوعية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة والشباب لتطوير معارفهم ومهاراتهم، من خلال الاستفادة من الخبرات والشراكات الأوروبية المشاركة في هذه المشاريع.



وتحدث الأستاذ جهاد مساعدة، ممثل وزارة الشباب، عن الاستراتيجية الوطنية للشباب وأولوياتها، ودورها في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم، مشيرًا إلى أهمية مواءمة مشاريع إيراسموس بلس مع هذه الاستراتيجية لتحقيق أثر مستدام على الشباب والمجتمع.



وأشار أبو الهيجاء إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي يعقدها المكتب سنويًا للمؤسسات والأفراد الحاصلين على الدعم ضمن برنامج إيراسموس بلس، بهدف ضمان حسن تنفيذ المشاريع من الناحيتين الفنية والإدارية، والحفاظ على جودة المخرجات، وضمان وصول نتائج المشاريع إلى مختلف شرائح المجتمع. كما تم خلال الورشة مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه المشاركين أثناء التنفيذ، واستعراض الإجراءات العملية للتغلب عليها.



ومن الجدير بالذكر أن برنامج إيراسموس بلس، ومنذ عام 2015، أتاح الفرصة لأكثر من 8000 طالب وأستاذ وشاب للتنقل الأكاديمي بين الأردن والدول الأوروبية، إضافة إلى تمويل 95 منحة للدراسة ضمن برنامج إيراسموس مندس للماجستير المشترك، ودعم 122 مشروعًا لبناء القدرات في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، فضلًا عن مشاريع بناء قدرات الشباب.



ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

www.erasmus-plus.org.jo