 
الأربعاء 2024-12-04 01:45 م
 

ورشة عن" بناء القدرات في حزم الابتكار والاستعداد للتوسع" بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية
الأربعاء، 04-12-2024 01:08 م

الوكيل الإخباري-   نظم مركز البحوث الزراعية والمعهد الدولي لإدارة المياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول" بناء القدرات في حزم الابتكار والاستعداد للتوسع".

اضافة اعلان


وبين مدير عام المركز الدكتور خالد أبو حمور، أن الورشة ثمرة تعاون مثمر بين المركز والمعهد وإيكاردا، بدعم من مبادرة "من الهشاشة إلى الصمود في غرب آسيا وشمال إفريقيا" التابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية سيجار، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نظم الأغذية الزراعية في منطقتنا، من خلال حلول علمية مبتكرة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي.

 
gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية الزراعة توضح تفاصيل ضبط زيت زيتون مغشوش

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على معدل نظام موظفي "البلقاء التطبيقية"

نه

فن ومشاهير كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بإعلان مفاجئ- صور

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة تهيب بالأردنيين المقيمين والمتواجدين في كوريا

تعبيرية

أسواق ومال أسهم أوروبا تحبس أنفاسها قبل تصويت هام في فرنسا

مركز البحوث الزراعية

أخبار محلية ورشة عن" بناء القدرات في حزم الابتكار والاستعداد للتوسع" بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب

ا

شؤون برلمانية العرموطي ينتقد صمت الحكومة على التهديدات الإسرائيلية بحق الأردن



 




الأكثر مشاهدة