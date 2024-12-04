ورشة عن" بناء القدرات في حزم الابتكار والاستعداد للتوسع" بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الإخباري- نظم مركز البحوث الزراعية والمعهد الدولي لإدارة المياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول" بناء القدرات في حزم الابتكار والاستعداد للتوسع".

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