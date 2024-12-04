ورشة عن" بناء القدرات في حزم الابتكار والاستعداد للتوسع" بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

وبين مدير عام المركز الدكتور خالد أبو حمور، أن الورشة ثمرة تعاون مثمر بين المركز والمعهد وإيكاردا، بدعم من مبادرة "من الهشاشة إلى الصمود في غرب آسيا وشمال إفريقيا" التابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية سيجار، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نظم الأغذية الزراعية في منطقتنا، من خلال حلول علمية مبتكرة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي.
-
أخبار متعلقة
-
إرادة ملكية بالموافقة على معدل نظام موظفي "البلقاء التطبيقية"
-
الحكومة تهيب بالأردنيين المقيمين والمتواجدين في كوريا
-
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب
-
اتفاقية لتأسيس مقر للاتحاد العربي للذهب والمجوهرات في الأردن
-
ورشة عمل وطنية حول تغير المناخ والإحصاءات ذات العلاقة بالكوارث في الأردن
-
تنويه هام من نقابة الصاغة للأردنيين بشأن الذهب
-
الضمان تتسلم جوائز التميز الدولية في الرياض
-
وسط استقرار نسبي للأسعار .. 3834 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي