ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية

وطرحت الورشة التي قدمتها المدربة أنوار بني ارشيد، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فايز العتوم وفريق سفراء منصة نحن وطلبة من الجامعة، عدة محاور تناولت تعريف الجريمة وضحاياها، وأنواع الجرائم وتأثيراتها، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لأن تكون ضحايا، مثل النساء والأطفال وكبار السن.
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