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ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية

اربد
إربد
 
السبت، 22-03-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   نظم فريق سفراء منصة " نَحْنُ"، التابعة لمؤسسة ولي العهد، بالتعاون مع جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، ورشة تدريبية تناولت "ضحايا الجريمة وأبعادها النفسية والاجتماعية والقانونية".

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وطرحت الورشة التي قدمتها المدربة أنوار بني ارشيد، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فايز العتوم وفريق سفراء منصة نحن وطلبة من الجامعة، عدة محاور تناولت تعريف الجريمة وضحاياها، وأنواع الجرائم وتأثيراتها، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لأن تكون ضحايا، مثل النساء والأطفال وكبار السن.

 
 
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