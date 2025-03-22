ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية

الوكيل الإخباري- نظم فريق سفراء منصة " نَحْنُ"، التابعة لمؤسسة ولي العهد، بالتعاون مع جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، ورشة تدريبية تناولت "ضحايا الجريمة وأبعادها النفسية والاجتماعية والقانونية".

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