ورشة في إربد عن الحد من التنمر المدرسي

وتحدثت رئيسة المبادرة أمل درادكة، خلال الورشة بمشاركة طالبات في مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية، عن مفاهيم التنمر والتعصب كشكل من أشكال الإساءة والإيداء الموجهة من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى، مبينة صور وأنواع التنمر وطبيعتها اللفظية والجسدية والتكنولوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرقت إلى الآثار السلبية لتلك الظواهر على الأشخاص والمجتمعات وسبل علاجها عبر احترام الرأي والرأي الآخر والحوار الواعي وتعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم، وادراك حق الفرد في الخصوصية وعدم انتهاكها.
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