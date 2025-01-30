ورشة في إربد عن الحد من التنمر المدرسي

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد بالتعاون مع مبادرة فريق "شباب للتغيير"، اليوم الخميس، ورشة عن الحد من التنمر المدرسي .

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وتحدثت رئيسة المبادرة أمل درادكة، خلال الورشة بمشاركة طالبات في مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية، عن مفاهيم التنمر والتعصب كشكل من أشكال الإساءة والإيداء الموجهة من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى، مبينة صور وأنواع التنمر وطبيعتها اللفظية والجسدية والتكنولوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.