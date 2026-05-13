الأربعاء 2026-05-13 07:36 م

ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل

ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل
ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل
 
الأربعاء، 13-05-2026 06:03 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية متخصصة في غرفة تجارة اربد لأصحاب محلات الصاغة والمجوهرات حول استخدام منصة "تكامل" الإلكترونية، بالتعاون مع نقابة أصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات فرع إربد بهدف تدريب المشاركين على استخدام المنصة وتعبئة النموذج الإحصائي النصف سنوي إلكترونيا تمهيدا لاعتماده بدلا من النموذج الورقي.

اضافة اعلان


ورعى افتتاح الورشة مساعد محافظ إربد للشؤون العامة عبدالله الحياري بحضور رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منتصر الفايز، ورئيس فرع نقابة الذهب والمجوهرات في إربد أحمد الحواري إلى جانب عدد من أصحاب محلات الذهب والمجوهرات.


وقال الحياري إن الهدف من الورشة يتمثل في شرح آلية الانتقال من النماذج الورقية إلى النماذج الإلكترونية عبر منصة "تكامل" بما يسهم في التسهيل على أصحاب محلات الذهب والمجوهرات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة وأن استخدام المنصة يتميز بالسهولة والمرونة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن السَّاكت

أخبار محلية وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن السَّاكت

مندوبا عن الملكة رانيا.. وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026

أخبار محلية وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026

"صحة غزة": 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

فلسطين منسّق "مجلس السلام": وقف النار في غزة "قائم" لكنه "أبعد من أن يكون مثاليا"

ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور

أخبار محلية ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور

ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل

أخبار محلية ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل

صندوق المرأة للتمويل الأصغر

أخبار محلية تمويلات شركة صندوق المرأة تقفز إلى مليار دينار خلال 30 عاما

ل

عربي ودولي لبنان يقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزير العمل: معهد تدريب مهني في لواء ذيبان أيلول المقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 