ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية متخصصة في غرفة تجارة اربد لأصحاب محلات الصاغة والمجوهرات حول استخدام منصة "تكامل" الإلكترونية، بالتعاون مع نقابة أصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات فرع إربد بهدف تدريب المشاركين على استخدام المنصة وتعبئة النموذج الإحصائي النصف سنوي إلكترونيا تمهيدا لاعتماده بدلا من النموذج الورقي.

ورعى افتتاح الورشة مساعد محافظ إربد للشؤون العامة عبدالله الحياري بحضور رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منتصر الفايز، ورئيس فرع نقابة الذهب والمجوهرات في إربد أحمد الحواري إلى جانب عدد من أصحاب محلات الذهب والمجوهرات.