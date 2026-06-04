الخميس 2026-06-04 02:53 م

ورشة في اربد لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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جانب من الورشة
 
الخميس، 04-06-2026 02:15 م

الوكيل الإخباري- نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، ومديرية أوقاف اربد الثانية، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، في قاعة مسجد المختار، بمشاركة عدد من الأئمة والوعاظ والعاملين في المديرية.

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وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الدمج والتمكين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.


وعرض ممثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أسامة العجارمة، أبرز الحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية توفير بيئة داعمة تضمن لهم فرص المشاركة الكاملة والمتكافئة في المجتمع، وتعزز اندماجهم في مختلف المجالات.


من جانبها، تناولت المدربة تقوى خلال جلسة تدريبية مفاهيم الإعاقة الحديثة وأسس التعامل السليم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أهمية تعزيز مفاهيم الوصول والدمج واحترام التنوع الإنساني بما يسهم ببناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً.


بدوره، أكد مدير أوقاف اربد الثانية، الشيخ فراس أبو خيط، أن رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل واجباً شرعياً ووطنياً، مبيناً أن الإسلام أولى هذه الفئة عناية خاصة، داعيا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم ودعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.


وأشار إلى حرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في نشر الثقافة الإيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور الأئمة والوعاظ في التوعية بحقوقهم وواجب المجتمع تجاههم.


وأكد المشاركون أهمية مواصلة البرامج التوعوية والتدريبية التي تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكينهم وصون حقوقهم، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وبناء مجتمع أكثر شمولاً للجميع.

 
 


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أخبار محلية ورشة في اربد لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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