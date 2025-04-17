الخميس 2025-04-17 10:08 م
 

ورشة في الأغوار الشمالية حول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 17-04-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، ورشة حول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة، تناولت دور رياض الأطفال في تنمية استعداد الأطفال للتعلم وتعزيز معارفهم وخبراتهم، وتطوير شخصياتهم في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

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وأكد مدير التربية الدكتور مالك العمايرة، خلال افتتاح الورشة بمدرسة خولة بنت الازور الثانوية بمشاركة مديرات مدارس، أهمية العناية في التعليم المبكر باعتباره الأساس المتين لبناء شخصية الطفل، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تعزيز مهارات الطفل وتوجيهه نحو التفكير الإبداعي والتعلم الذاتي.

 
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