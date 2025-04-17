ورشة في الأغوار الشمالية حول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال

وأكد مدير التربية الدكتور مالك العمايرة، خلال افتتاح الورشة بمدرسة خولة بنت الازور الثانوية بمشاركة مديرات مدارس، أهمية العناية في التعليم المبكر باعتباره الأساس المتين لبناء شخصية الطفل، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تعزيز مهارات الطفل وتوجيهه نحو التفكير الإبداعي والتعلم الذاتي.
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