ورشة في الأغوار الشمالية حول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، ورشة حول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة، تناولت دور رياض الأطفال في تنمية استعداد الأطفال للتعلم وتعزيز معارفهم وخبراتهم، وتطوير شخصياتهم في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

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