ورشة في البادية الشمالية الشرقية حول إدارة المخاطر والأزمات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية، ورشة بعنوان "أداة التقييم الذاتي لإدارة المخاطر والأزمات"، بمشاركة عدد من المدارس التابعة للمديرية.

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وأكد مدير تربية اللواء الدكتور عبدالله الشرفات، أهمية دور ضباط الارتباط في التعرف على المخاطر والأزمات المحتملة ورصدها بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل معها.