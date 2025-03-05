ورشة في البادية الشمالية الشرقية حول إدارة المخاطر والأزمات

وأكد مدير تربية اللواء الدكتور عبدالله الشرفات، أهمية دور ضباط الارتباط في التعرف على المخاطر والأزمات المحتملة ورصدها بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل معها.
من جهتها، أشارت مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الدكتورة منال الحويدي، إلى أهمية توعية الطلبة بالمخاطر والابتعاد عنها في حين بين ضابط ارتباط المخاطر في المديرية عبدالله شلح إن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات ضباط الارتباط في المدارس على إدارة المخاطر والأزمات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ أداة التقييم الذاتي، وتحديد الإطار الزمني لتنفيذ هذه العمليات.
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