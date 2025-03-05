 
الأربعاء 2025-03-05 06:33 م
 

ورشة في البادية الشمالية الشرقية حول إدارة المخاطر والأزمات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 05-03-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية، ورشة بعنوان "أداة التقييم الذاتي لإدارة المخاطر والأزمات"، بمشاركة عدد من المدارس التابعة للمديرية.

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وأكد مدير تربية اللواء الدكتور عبدالله الشرفات، أهمية دور ضباط الارتباط في التعرف على المخاطر والأزمات المحتملة ورصدها بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل معها.


من جهتها، أشارت مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الدكتورة منال الحويدي، إلى أهمية توعية الطلبة بالمخاطر والابتعاد عنها في حين بين ضابط ارتباط المخاطر في المديرية عبدالله شلح إن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات ضباط الارتباط في المدارس على إدارة المخاطر والأزمات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ أداة التقييم الذاتي، وتحديد الإطار الزمني لتنفيذ هذه العمليات.

 
 
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