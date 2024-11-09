ورشة في الرويشد للتوعية بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري- نظمت وحدة تمكين المرأة في بلدية الرويشد بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم السبت، ورشة في مركز الرويشد الشامل للخدمات النهارية "المنار" للتوعية بسرطان الثدي.

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