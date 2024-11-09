ورشة في الرويشد للتوعية بسرطان الثدي

وتناولت الورشة التي تأتي ضمن حملة مؤسسة الحسين للسرطان، تعريفا بالمرض وتأثيراته وسبل الوقاية منه والفئات المعرضة للإصابة، إضافة لنصائح توعوية لأهمية الكشف المبكر، قدمها فريق من البرنامج الذي وزع منشورات خاصة بالحملة خلال الورشة.
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