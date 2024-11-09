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ورشة في الرويشد للتوعية بسرطان الثدي

ورشة للتوعية بسرطان الثدي
ورشة للتوعية بسرطان الثدي
السبت، 09-11-2024 06:58 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وحدة تمكين المرأة في بلدية الرويشد بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم السبت، ورشة في مركز الرويشد الشامل للخدمات النهارية "المنار" للتوعية بسرطان الثدي.

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وتناولت الورشة التي تأتي ضمن حملة مؤسسة الحسين للسرطان، تعريفا بالمرض وتأثيراته وسبل الوقاية منه والفئات المعرضة للإصابة، إضافة لنصائح توعوية لأهمية الكشف المبكر، قدمها فريق من البرنامج الذي وزع منشورات خاصة بالحملة خلال الورشة.

 
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ورشة للتوعية بسرطان الثدي

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