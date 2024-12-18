ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية

وقال نائب رئيس السلطة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة حمزة الحاج حسن، إن هذه الورشة تهدف إلى إبراز الدور المحوري للبيانات السياحية في صياغة خطط استراتيجية فعالة، تسهم في زيادة أعداد الزوار، ورفع نسب الإشغال الفندقي، وتحسين معدل إقامة السياح، إضافة إلى تحديد الأسواق السياحية المستهدفة لتعزيز التنافسية السياحية للعقبة محليًا وإقليميًا.
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