ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- نظّمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، ورشة عمل توعوية بعنوان " أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية"، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات الأمنية ذات العلاقة في القطاع السياحي.

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