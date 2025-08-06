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ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
 
الأربعاء، 06-08-2025 11:57 م
الوكيل الإخباري-  عقد معهد تدريب مهني المفرق ورشة تدريبية بعنوان: "أساسيات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"؛ بهدف رفع كفاءة موظفي المعهد في مجال المهارات الرقمية.اضافة اعلان


وبحسب بيان اليوم الأربعاء، تناولت الورش، التي قدمها كل من ضابط تدريب الحاسوب المهندس عادل خزاعله ومدربة الحاسوب المهندسة عندليب الشديفات، واستمرت 5 أيام، الذكاء الاصطناعي ومجالات تطبيقه في الحياة العملية، والأمن السيبراني وأمن المعلومات.
 
 
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