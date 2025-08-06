ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، تناولت الورش، التي قدمها كل من ضابط تدريب الحاسوب المهندس عادل خزاعله ومدربة الحاسوب المهندسة عندليب الشديفات، واستمرت 5 أيام، الذكاء الاصطناعي ومجالات تطبيقه في الحياة العملية، والأمن السيبراني وأمن المعلومات.
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