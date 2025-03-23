ورشة في تربية الأغوار الشمالية حول نظام الجودة في رياض الأطفال

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، فعاليات الورشة التعريفية حول"نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة"، وتستهدف معلمات رياض الأطفال.

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وأكدت مديرة الشؤون التعليمية في المديرية الدكتورة لبنى الشاويش، خلال افتتاح الورشة في قاعة مدرسة حي المشارقة الأساسية، أهمية الورشة في رفع كفاءة وفاعلية العاملين في غرف رياض الأطفال والمساهمة في تقديم خدمات متميزة وتحسين نوعية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.