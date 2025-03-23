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ورشة في تربية الأغوار الشمالية حول نظام الجودة في رياض الأطفال

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 23-03-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، فعاليات الورشة التعريفية حول"نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة"، وتستهدف معلمات رياض الأطفال.

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وأكدت مديرة الشؤون التعليمية في المديرية الدكتورة لبنى الشاويش، خلال افتتاح الورشة في قاعة مدرسة حي المشارقة الأساسية، أهمية الورشة في رفع كفاءة وفاعلية العاملين في غرف رياض الأطفال والمساهمة في تقديم خدمات متميزة وتحسين نوعية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.


وبينت أن الورشة التي تنفذ بعدة مدارس في اللواء، تأتي تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم بالتدريب على نظام الجودة لرياض الأطفال من أجل دعم تقديم خدمات ذات جودة عالية للأطفال وتقديم تعلم فعال من خلال تحسين بيئة الروضة وبيئة التعلم في رياض الأطفال.

 
 
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