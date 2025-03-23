ورشة في تربية الأغوار الشمالية حول نظام الجودة في رياض الأطفال

وأكدت مديرة الشؤون التعليمية في المديرية الدكتورة لبنى الشاويش، خلال افتتاح الورشة في قاعة مدرسة حي المشارقة الأساسية، أهمية الورشة في رفع كفاءة وفاعلية العاملين في غرف رياض الأطفال والمساهمة في تقديم خدمات متميزة وتحسين نوعية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وبينت أن الورشة التي تنفذ بعدة مدارس في اللواء، تأتي تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم بالتدريب على نظام الجودة لرياض الأطفال من أجل دعم تقديم خدمات ذات جودة عالية للأطفال وتقديم تعلم فعال من خلال تحسين بيئة الروضة وبيئة التعلم في رياض الأطفال.
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