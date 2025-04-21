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ورشة في جامعة جدارا حول كتابة الأخبار وتحريرها

ورشة في جامعة
ورشة في جامعة
 
الإثنين، 21-04-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-   نظمت كلية الإعلام في جامعة جدارا، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية تناولت " كتابة الأخبار الصحفية وتحريرها "، ضمن خطتها لتدريب طلبة الكلية على الممارسات المهنية في كتابة الأخبار، وتحريرها وإنتاج المواد الصحفية.

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واستعرض مدير الأخبار في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل جميل البرماوي، نماذج تطبيقية متعددة لآليات إعداد وكتابة الأخبار لمختلف الوسائل الإعلامية، والتي اكتسبها من خلال عمله في الوكالة التي وصفها بأنها مدرسة في المهنية، وتعلم أصول العمل الصحفي الصحيح.


وأشار البرماوي إلى أبرز المبادئ العامة التي يجب توفرها في الخبر الصحفي، وأهمها الدقة والموضوعية والحياد والوضوح والإيجاز والاختزال وغيرها.

 
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