ورشة في جامعة جدارا حول كتابة الأخبار وتحريرها

الوكيل الإخباري- نظمت كلية الإعلام في جامعة جدارا، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية تناولت " كتابة الأخبار الصحفية وتحريرها "، ضمن خطتها لتدريب طلبة الكلية على الممارسات المهنية في كتابة الأخبار، وتحريرها وإنتاج المواد الصحفية.

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واستعرض مدير الأخبار في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل جميل البرماوي، نماذج تطبيقية متعددة لآليات إعداد وكتابة الأخبار لمختلف الوسائل الإعلامية، والتي اكتسبها من خلال عمله في الوكالة التي وصفها بأنها مدرسة في المهنية، وتعلم أصول العمل الصحفي الصحيح.