ورشة في جامعة جدارا حول كتابة الأخبار وتحريرها

واستعرض مدير الأخبار في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل جميل البرماوي، نماذج تطبيقية متعددة لآليات إعداد وكتابة الأخبار لمختلف الوسائل الإعلامية، والتي اكتسبها من خلال عمله في الوكالة التي وصفها بأنها مدرسة في المهنية، وتعلم أصول العمل الصحفي الصحيح.
وأشار البرماوي إلى أبرز المبادئ العامة التي يجب توفرها في الخبر الصحفي، وأهمها الدقة والموضوعية والحياد والوضوح والإيجاز والاختزال وغيرها.
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