ورشة في جرش لتعزيز الوعي بالحصاد المائي

وعبّر رئيس المجلس في جامعة جرش، عبادة الربيع، ونائب رئيس مجلس الطلبة، قصي ابداح، ورزان الجغبير ممثلة كلية الزراعة عن شكرهم العميق لنقابة المهندسين فرع جرش على تنظيم هذه الورشة ما يعكس حرص الجامعة على إشراك الطلبة في القضايا البيئية والمائية التي تؤثر على المجتمع.
وبينوا أن هذا التعاون يتيح للطلبة فرصة قيمة للتفاعل مع خبراء ومتخصصين في هذا المجال ما ساهم في تعزيز حضورهم وتطوير مهاراتهم.
وأكدوا أن هذه الفعالية خطوة نحو بناء جيل واعٍ بأهمية المياه وسبل حمايتها، حيث تعكس التزام في تعزيز المعرفة والمهارات لدى طلبتها من خلال هذه المبادرات، تحقيقًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
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