ورشة في جرش لتعزيز الوعي بالحصاد المائي

الوكيل الإخباري- نظمت نقابة المهندسين الأردنيين فرع جرش، بالتعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه في مقر النقابة، ورشة لتعزيز الوعي بموضوع الحصاد المائي، وأهميته في مواجهة تحديات شح المياه.

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وعبّر رئيس المجلس في جامعة جرش، عبادة الربيع، ونائب رئيس مجلس الطلبة، قصي ابداح، ورزان الجغبير ممثلة كلية الزراعة عن شكرهم العميق لنقابة المهندسين فرع جرش على تنظيم هذه الورشة ما يعكس حرص الجامعة على إشراك الطلبة في القضايا البيئية والمائية التي تؤثر على المجتمع.



وبينوا أن هذا التعاون يتيح للطلبة فرصة قيمة للتفاعل مع خبراء ومتخصصين في هذا المجال ما ساهم في تعزيز حضورهم وتطوير مهاراتهم.