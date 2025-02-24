ورشة في وزارة النقل بعنوان "الأردن ضد السرطان 2025 "

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة النقل بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، ورشة توعوية تثقيفية بعنوان "الأردن ضد السرطان 2025".

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