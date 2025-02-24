ورشة في وزارة النقل بعنوان "الأردن ضد السرطان 2025 "

وقدمت المختصة بالتثقيف الصحي في مؤسسة الحسين للسرطان الصيدلانية ميس أبو معيلق خلال الورشة، محاضرة حضرها موظفون من الوزارة، عن طرق الوقاية من مرض السرطان وأهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
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