 
الإثنين 2025-02-24 09:35 م
 

ورشة في وزارة النقل بعنوان "الأردن ضد السرطان 2025 "

وزارة النقل
وزارة النقل
الإثنين، 24-02-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-    نظمت وزارة النقل بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، ورشة توعوية تثقيفية بعنوان "الأردن ضد السرطان 2025".

اضافة اعلان


وقدمت المختصة بالتثقيف الصحي في مؤسسة الحسين للسرطان الصيدلانية ميس أبو معيلق خلال الورشة، محاضرة حضرها موظفون من الوزارة، عن طرق الوقاية من مرض السرطان وأهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.

 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يزور أنقرة غدا الثلاثاء ويلتقي الرئيس أردوغان

السفارة السعودية

أخبار محلية السفارة السعودية في عمان تحتفل بيوم التأسيس

تعبيرية

أخبار محلية مدير زراعة المفرق: استئناف تصدير الأغنام للأسواق الخليجية

تعبيرية

أخبار محلية الزرقاء: إعادة أصابع شاب بترت في حادث بمنجرة أخشاب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الوسطية" تطلق فعاليات مبادرة "الطالب المبدع"

ترامب

عربي ودولي ترامب: أجري محادثات جادة مع بوتين حول إنهاء النزاع الأوكراني

ساعر

فلسطين ساعر: عملياتنا بالضفة لاحتياجات أمنية



 




الأكثر مشاهدة