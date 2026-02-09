ورشة لاعتماد خارطة طريق حول العقوبات البديلة

وتم خلال المرحلة الأولى من المشروع إعداد خارطة طريق استراتيجية للأنشطة التوعوية المتعلقة بالمساعدة القانونية والعقوبات البديلة، حيث تشكل هذه الخارطة إطار عمل متكاملا لإدارة الاتصال حول المساعدة القانونية والعقوبات البديلة بوصفهما ركيزتين أساسيتين في منظومة العدالة الإصلاحية.
