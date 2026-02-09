ورشة لاعتماد خارطة طريق حول العقوبات البديلة

الإثنين 2026-02-09 09:56 م

الإثنين، 09-02-2026 08:24 م

الوكيل الإخباري-   نظم معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين، ورشة تحقق لاعتماد خارطة طريق اتصالية حول العقوبات البديلة وخدمات المساعدة القانونية، ضمن مشروع دعم الوصول إلى العدالة في الأردن، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وتم خلال المرحلة الأولى من المشروع إعداد خارطة طريق استراتيجية للأنشطة التوعوية المتعلقة بالمساعدة القانونية والعقوبات البديلة، حيث تشكل هذه الخارطة إطار عمل متكاملا لإدارة الاتصال حول المساعدة القانونية والعقوبات البديلة بوصفهما ركيزتين أساسيتين في منظومة العدالة الإصلاحية.

 
 


