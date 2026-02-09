ورشة لاعتماد خارطة طريق حول العقوبات البديلة

الوكيل الإخباري- نظم معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين، ورشة تحقق لاعتماد خارطة طريق اتصالية حول العقوبات البديلة وخدمات المساعدة القانونية، ضمن مشروع دعم الوصول إلى العدالة في الأردن، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

