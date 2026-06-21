ورشة لتصميم المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة المياه والري بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) ورشة عمل تأسيسية لتصميم المرحلة الثانية من "البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات (NFMP)".

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وحسب بيان صحفي أن الورشة جاءت بهدف مواجهة آثار التحديات المناخية والحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استعراض مكتسبات المرحلة الأولى التي شملت منطقة العقبة، وبحث أولويات المرحلة الثانية المقترحة لدراسة منطقة وادي زرقاء ماعين تمهيداً لتغطية باقي مناطق المملكة، وتوفير مرجعية علمية تدعم أنظمة الإنذار المبكر والتخطيط الشامل بمشاركة مختلف المؤسسات الوطنية والأمنية والبحثية ذات العلاقة.