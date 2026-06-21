ورشة لتصميم المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات

وحسب بيان صحفي أن الورشة جاءت بهدف مواجهة آثار التحديات المناخية والحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استعراض مكتسبات المرحلة الأولى التي شملت منطقة العقبة، وبحث أولويات المرحلة الثانية المقترحة لدراسة منطقة وادي زرقاء ماعين تمهيداً لتغطية باقي مناطق المملكة، وتوفير مرجعية علمية تدعم أنظمة الإنذار المبكر والتخطيط الشامل بمشاركة مختلف المؤسسات الوطنية والأمنية والبحثية ذات العلاقة.
وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات الرائدة في إدارة مخاطر الفيضانات وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على التخطيط والاستجابة المبنية على البيانات العلمية، معرباً عن تقديره لحكومة الاتحاد السويسرية ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على دعمها المتواصل لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
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