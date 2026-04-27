ورشة لتعزيز التناول الإعلامي لقضايا ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة تدريبية متخصصة حول "إتيكيت" التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة والتناول الإعلامي الحقوقي لقضاياهم، بمشاركة عدد من الصحفيين، ضمن تنفيذ الخطة المشتركة المنبثقة عن مخرجات القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الصحفية في الوكالة، الدكتور فايز الجبور، التزام الوكالة الراسخ بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمة هذا الالتزام عبر إجراءات ملموسة تشمل تهيئة البنية التحتية والمرافق، ودمجهم في الكادر الوظيفي للوكالة.