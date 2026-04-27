الإثنين 2026-04-27 07:09 م

ورشة لتعزيز التناول الإعلامي لقضايا ذوي الإعاقة

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الوكيل الإخباري-   نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة تدريبية متخصصة حول "إتيكيت" التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة والتناول الإعلامي الحقوقي لقضاياهم، بمشاركة عدد من الصحفيين، ضمن تنفيذ الخطة المشتركة المنبثقة عن مخرجات القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الصحفية في الوكالة، الدكتور فايز الجبور، التزام الوكالة الراسخ بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمة هذا الالتزام عبر إجراءات ملموسة تشمل تهيئة البنية التحتية والمرافق، ودمجهم في الكادر الوظيفي للوكالة.


وبين الجبور، خلال افتتاحه الدورة التدريبية المتخصصة حول "مصطلحات وإتيكيت التناول الإعلامي لقضايا الإعاقة"، أن الوكالة تحرص منذ سنوات طويلة على استخدام المصطلحات الحقوقية والقانونية الدقيقة في تغطياتها الصحفية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي لتعزيز هذه الممارسات المهنية وتعزيز كفاءة الصحفيين في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

 
 


