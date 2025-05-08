ورشة للتعريف ببرنامج التاجر الملتزم في إربد

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الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع غرفة تجارة اربد اليوم الخميس، ورشة تعريفية ببرنامج التاجر الملتزم وتعليمات ومنهجيات مديرية الرقابة الحدودية. اضافة اعلان





واكد مدير عام الغرفة محمد الشوحة خلال الورشة بحضور مديرة فرع إقليم الشمال للمؤسسة المهندسة سونيا حماد ، أهمية عقد ورشات العمل التثقيفية للتعريف بأهمية برنامج التاجر الملتزم للقطاع التجاري والعاملين فيه، مشيرا الى حرص الغرفة لإدامة التشاركية مع الجهات الرسمية، والتي تنعكس على انسيابية البضائع من وإلى الأردن.



من جهتها قالت رئيسة قسم تقييم الالتزام في وحدة إدارة المخاطر بالمؤسسة المهندسة سوسن أبو الراغب إن البرنامج تم استحداثه عام 2011 بهدف تسهيل حركة انسياب البضائع عبر مراكز الحدود الجمركية، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعية التجار والمستوردين للاطلاع على برامج التسهيلات الممنوحة لهم من خلال مؤسسة المواصفات المقاييس لتكوين فكرة أكبر عن برنامج التاجر الملتزم والفائدة التي تنعكس على التجار المنضمين إليه .



وبينت أن البرنامج يهدف إلى تحفيز التجار على الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة لدى المؤسسة، لتقليص وتسهيل الإجراءات الرقابية، وضمان انسيابية مرور السلع عبر المراكز الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات بشكل يخدم التاجر والمؤسسة على حد سواء، مشيرة الى مجالات البرنامج وأهدافه، واشتراطات الانضمام والتسهيلات الممنوحة وأحكامه العامة .



بدورها ، قدمت رئيس قسم المنتجات الإنشائية في مديرية الرقابة الحدودية، المهندسة نرمين بركات، شرحا عن مديرية الرقابة الحدودية ونظام الاسكودا، وعملية الرقابة على البضائع المستوردة والمراحل التي تمر بها، والوثائق المطلوبة التي تسهل على التاجر الملتزم عملية تسيير وإتمام معاملاته بسهولة، ما يسهم في تسهيل دخول البضائع .

