ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه

ونظمت الورشة من قبل شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين، ضمن منحة مقدمة من مشروع المحافظة على المياه (WEC)، الممول من السفارة الأميركية في عمان، وذلك في إطار دعم الحلول العملية المستدامة في القطاعات الإنتاجية.
