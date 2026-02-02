الإثنين 2026-02-02 11:56 م

ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه

الزرقاء
 
الإثنين، 02-02-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري-   عقدت في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء ورشة عمل صناعية متخصصة، بمشاركة ممثلين عن كبرى الصناعات الأردنية، ناقش المشاركون فيها سبل تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه (Zero Liquid Discharge – ZLD) في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

ونظمت الورشة من قبل شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين، ضمن منحة مقدمة من مشروع المحافظة على المياه (WEC)، الممول من السفارة الأميركية في عمان، وذلك في إطار دعم الحلول العملية المستدامة في القطاعات الإنتاجية.

 
 


