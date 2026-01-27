ورشة متخصصة حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي

الوكيل الإخباري- نظّمت جمعية المستشفيات الخاصة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات، ورشة عمل متخصصة حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات، محمد الخضري، أهمية حماية البيانات في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي لما يتضمنه من بيانات حساسة تتعلق بالمرضى والمؤسسات الصحية.