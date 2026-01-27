ورشة متخصصة حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات، محمد الخضري، أهمية حماية البيانات في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي لما يتضمنه من بيانات حساسة تتعلق بالمرضى والمؤسسات الصحية.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أهمية التزام المستشفيات الخاصة بمتطلبات المركز الوطني للأمن السيبراني، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المتطلبات واقعية وقابلة للتطبيق، وبما لا يشكل عبئا ماليا أو تشغيليا إضافيا على المستشفيات.
