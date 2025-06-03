ورشة متقدمة لتركيب الشبكات لحالات القلب المعقدة بمستشفى الجامعة

وبحسب بيان المستشفى اليوم الثلاثاء، تضمنت الورشة التي امتدت على مدار يومين، إجراء خمس عمليات معقدة لتركيب شبكات قلبية لمرضى تراوحت أعمارهم بين 50 و 75 عاما يعانون من انسدادات شديدة ومزمنة في الشرايين التاجية وهي حالات لا يمكن إجراء تدخلات جراحية تقليدية لها بسبب خطورتها العالية.
وأوضح رئيس شعبة أمراض القلب في المستشفى الدكتور حنا مخامرة، أن الورشة تضمنت استخدام تقنيات متقدمة شملت جهاز الحفر وأنواعا خاصة من الأسلاك الطبية التي تتطلب خبرة دقيقة في التعامل معها، إلى جانب استخدام قساطر متخصصة، ما أتاح إجراء التداخل بنجاح لجميع الحالات رغم تعقيدها، لافتا إلى أن المرضى الخمسة يخضعون حاليا للمراقبة الطبية الدقيقة وهم في حالة مستقرة.
وجرى خلال اليوم الثاني من الورشة تدريب عملي على نموذج محاكاة للقلب أتيح من خلاله لأطباء القلب والفنيين التدرب على سيناريوهات تداخل معقدة، باستخدام أدوات مشابهة لتلك المستخدمة في الحالات الفعلية، حيث تعد هذه المحاكاة الأولى من نوعها على مستوى المملكة في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات الفرق الطبية في التعامل مع الحالات القلبية الحرجة وتوفير بيئة تدريبية تحاكي الواقع السريري بدقة.
وقال مخامرة، إن الورشة تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية القلبية في مستشفى الجامعة الأردنية وتبرز إمكانياته في التعامل مع حالات تتطلب مهارات متقدمة وتكنولوجيا متطورة، لافتا إلى أنها ستعقد بشكل دوري لتعزيز مهارات الكوادر الصحية ودعم التوجه نحو التميز في الرعاية القلبية المتخصصة تمهيدا لاعتماد مركز القلب في المستشفى كمركز مرجعي معتمد لإجراء التداخلات المعقدة على مستوى المملكة.
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