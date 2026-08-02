ورشة وطنية تبحث تطوير سلاسل قيمة الحبوب في الأردن

وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة، إلى جانب الباحثين والمزارعين، لدعم استدامة وتنافسية سلاسل قيمة الحبوب من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار.
واعتمدت الورشة منهجية العصف الذهني التشاركي لتحليل واقع سلاسل قيمة الحبوب في الأردن، وتحديد أبرز التحديات والفرص، وصياغة مقترحات تطويرية تستند إلى الخبرات الميدانية والمعرفة العلمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل القيمة، ورفع القيمة المضافة، ودعم تنافسية قطاع الحبوب.
كما ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه سلاسل قيمة الحبوب في الأردن، وطرحوا مقترحات تطويرية وأولويات بحثية من شأنها دعم تطوير سلاسل القيمة، وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي، وترسيخ أسس الأمن الغذائي.
وتندرج الورشة ضمن أنشطة مشروع SEEDS الرامية إلى تطوير سلاسل قيمة زراعية أكثر استدامة ومرونة، من خلال تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاعين العام والخاص، وتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى حلول تطبيقية تدعم التنمية الزراعية.
ويواصل المركز الوطني للبحوث الزراعية، بصفته الشريك الوطني المنفذ لمشروع SEEDS في الأردن، تنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، ودعم السياسات القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز الابتكار لتحقيق تنمية زراعية مستدامة تنسجم مع أهداف برنامج PRIMA.
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