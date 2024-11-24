ورش تدريبية في وزارة النقل على نظام التتبع الإلكتروني الجديد 2024-2025

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الوكيل الإخباري- انطلقت في وزارة النقل اليوم الأحد ورش تدريبية على نظام التتبع الإلكتروني الجديد لعامي 2024/2025 حيث من المتوقع إطلاقه بداية العام المقبل. اضافة اعلان





ويهدف النظام الجديد الى تبسيط الإجراءات والعمليات التي ينفذها مستخدميه من مراقبي الحركة بطريقة محدثة تساهم في تحديد صلاحيات كل مستخدم.



وقال أمين عام وزارة النقل فارس أبو ديه لدى افتتاحه الورش التدريبية أن هذا النظام العصري يستهدف عناصر رئيسية عدة تتمثل بضبط هدر المحروقات وتفعيل عمليات المراقبة بشكل اسهل وتعزيز كفاءة مستخدمي النظام.



واضاف ان سلسلة الورش التدريبية التي انطلقت اليوم هي جزء من نقل المعرفة إلى كافة المستخدمين المعنيين بنظام التتبع الالكتروني، مشيرا الى ان كادر مديرية تتبع المركبات الحكومية سيقدم الدعم الفني المتواصل حتى يتم تحقيق أهداف النظام المخطط لها.

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