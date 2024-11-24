ورش تدريبية في وزارة النقل على نظام التتبع الإلكتروني الجديد 2024-2025

ويهدف النظام الجديد الى تبسيط الإجراءات والعمليات التي ينفذها مستخدميه من مراقبي الحركة بطريقة محدثة تساهم في تحديد صلاحيات كل مستخدم.
وقال أمين عام وزارة النقل فارس أبو ديه لدى افتتاحه الورش التدريبية أن هذا النظام العصري يستهدف عناصر رئيسية عدة تتمثل بضبط هدر المحروقات وتفعيل عمليات المراقبة بشكل اسهل وتعزيز كفاءة مستخدمي النظام.
واضاف ان سلسلة الورش التدريبية التي انطلقت اليوم هي جزء من نقل المعرفة إلى كافة المستخدمين المعنيين بنظام التتبع الالكتروني، مشيرا الى ان كادر مديرية تتبع المركبات الحكومية سيقدم الدعم الفني المتواصل حتى يتم تحقيق أهداف النظام المخطط لها.
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