ورش توعوية ومبادرات بيئية لرفع وعي الطلبة في عجلون

وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة خلدون جويعد، إن المديرية تولي التخطيط الإداري والتربوي أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية للتنمية التعليمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي.
وأوضح أن المديرية تنفذ استعدادات منظمة ومتكاملة لامتحان الثانوية العامة من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء القاعات والمشرفين لتوضيح المهام والإجراءات، إضافة إلى تهيئة بيئة امتحانية مناسبة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة من قبل إدارة المديرية، من خلال الجولات المدرسية والوقوف على احتياجات المدارس، أسهمت في تعزيز التواصل الفاعل بين المدرسة والمديرية وأولياء الأمور، وساعدت في معالجة التحديات التربوية والإدارية بشكل سريع وفعال.
وأكد أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التعليمية ذات البعد المجتمعي والبيئي، عبر تنفيذ ورش عمل ودورات توعوية بالتعاون مع المدارس، بهدف رفع الوعي البيئي لدى الطلبة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
كما بيّن أن المديرية تعمل على تطوير الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي من خلال استخدام المنصات التعليمية والخدمات الإلكترونية، ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الجهد والوقت، ورفع مستوى الشفافية والدقة في العمل الإداري والتربوي.
