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وزارة الأشغال: إنجاز مشاريع العقبة للعام 2025 بنسبة 100%

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أرشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن مديرية أشغال محافظة العقبة أنجزت كامل مشاريع الطرق المدرجة ضمن موازنة اللامركزية للعام 2025، بنسبة 100 بالمئة، وذلك ضمن المدد التعاقدية المحددة.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن سرعة الإنجاز تعكس فاعلية الخطط التنفيذية وجهود الكوادر الفنية في الميدان، ما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، ويمنح فرق التخطيط الوقت الكافي لدراسة مشاريع العام المقبل بشكل أفضل.


وبيّنت الوزارة أن المشاريع المنجزة شملت توسعة وصيانة طريق الديسة - الطويسة، وتوسعة مدخل الديسة، وصيانة مدخل العقبة، إلى جانب صيانة طريق وادي عربة الرئيسي وطريق قريقرة.


وأشارت إلى أنها بدأت منذ منتصف عام 2023 بتنفيذ خطة عمل تهدف إلى إقرار وطرح وإنجاز مشاريع مجالس المحافظات "اللامركزية" قبل نهاية السنة المالية، لتفادي إعادة المخصصات المرصودة إلى الخزينة، ما كان يتسبب سابقًا بتراكم المديونية على مجالس المحافظات نتيجة تعذر تنفيذ بعض المشاريع في الوقت المحدد.

 
 
gnews

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