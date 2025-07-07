وزارة الأشغال: إنجاز مشاريع العقبة للعام 2025 بنسبة 100%

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن مديرية أشغال محافظة العقبة أنجزت كامل مشاريع الطرق المدرجة ضمن موازنة اللامركزية للعام 2025، بنسبة 100 بالمئة، وذلك ضمن المدد التعاقدية المحددة.

اضافة اعلان



وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن سرعة الإنجاز تعكس فاعلية الخطط التنفيذية وجهود الكوادر الفنية في الميدان، ما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، ويمنح فرق التخطيط الوقت الكافي لدراسة مشاريع العام المقبل بشكل أفضل.



وبيّنت الوزارة أن المشاريع المنجزة شملت توسعة وصيانة طريق الديسة - الطويسة، وتوسعة مدخل الديسة، وصيانة مدخل العقبة، إلى جانب صيانة طريق وادي عربة الرئيسي وطريق قريقرة.