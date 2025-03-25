الثلاثاء 2025-03-25 12:56 م
 

وزارة الأشغال العامة تُعلن الانتهاء من إنشاء طريق الفيصلية - تحويلة الرامة

الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء طريق الفيصلية-تحويلة الرامة
الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء طريق الفيصلية-تحويلة الرامة
 
الثلاثاء، 25-03-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء طريق الفيصلية-تحويلة الرامة، الذي يمتد بطول 1.6 كم وبعرض 8 أمتار، وذلك بهدف تصحيح مسار الطريق الذي كان سابقًا خارج المسار المحدد وفق المخططات التنظيمية والهندسية.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنه تم إغلاق المسار القديم وتحويل حركة السير إلى الطريق الجديد. كما تم تنفيذ الطريق ضمن المسار الصحيح من خلال إزالة الطريق القائم وإنشاء طريق جديد يتماشى مع المسار الصحيح الذي تم تثبيته مساحيًا.

وشملت الأعمال في المشروع القطع والفتوح، التسوية، تنفيذ طبقات الفرشيات والخلطات الإسفلتية اللازمة، بالإضافة إلى أعمال الحمايات، عبَّارات تصريف مياه الأمطار، وأعمال السلامة المرورية والإنارة.

يُذكر أن المشروع تم إنجازه ضمن المدة العقدية المحددة لأعمال العطاء البالغة 6 أشهر، وبتكلفة إجمالية بلغت 700 ألف دينار.
 
 
gnews

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