وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الاثنين، عن تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة في الوزارة اعتبارا من مساء الاثنين وحتى انتهاء الحالة الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، عمر المحارمة، إن القرار جاء في ضوء تأثر المملكة بمنخفض جوي يرافقه هطول للأمطار واحتمالية عالية لتشكل السيول في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن خطة الطوارئ قد ترفع إلى المستوى الأقصى حسب تقديرات مديري الأشغال في الميدان، وبما يتناسب مع تطورات الحالة الجوية.



وأكد الالتزام بالدوام الكامل لجميع الكوادر المعنية خلال الفترة المحددة، والإيعاز لمديري المكاتب الميدانية وفرق العمل بضرورة التفقد الدوري للطرق والعبارات ومجاري المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة واستمرارية الحركة المرورية.