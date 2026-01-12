وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، عمر المحارمة، إن القرار جاء في ضوء تأثر المملكة بمنخفض جوي يرافقه هطول للأمطار واحتمالية عالية لتشكل السيول في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن خطة الطوارئ قد ترفع إلى المستوى الأقصى حسب تقديرات مديري الأشغال في الميدان، وبما يتناسب مع تطورات الحالة الجوية.
وأكد الالتزام بالدوام الكامل لجميع الكوادر المعنية خلال الفترة المحددة، والإيعاز لمديري المكاتب الميدانية وفرق العمل بضرورة التفقد الدوري للطرق والعبارات ومجاري المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة واستمرارية الحركة المرورية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة
-
الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين
-
المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي
-
وزير السياحة: إطلاق مسح لقياس أعداد السياح واتجاهاتهم في حزيران المقبل
-
وزيرة التنمية: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ضمن البرنامج التنفيذي 2026–2029
-
وزير السياحة: 75% من سياح دول الخليج يزورون شمال الأردن ويجب تعزيز الاستثمارات هناك