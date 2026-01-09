وزارة الأشغال تفعّل خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض

الوكيل الإخباري- أعلن أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، جمال قطيشات، تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة في الوزارة، اعتبارًا من صباح الجمعة ولغاية مساء السبت، وذلك استنادا إلى تقارير النشرة الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأوضح قطيشات، أن القرار جاء في ضوء تأثر المملكة بمنخفض جوي مع هطول الأمطار واحتمالية عالية لتشكّل السيول في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن خطة الطوارئ قد تُرفع إلى المستويات القصوى حسب تقديرات مديري الأشغال في الميدان، وبما يتناسب مع تطورات الحالة الجوية.