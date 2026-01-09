الجمعة 2026-01-09 11:46 ص

وزارة الأشغال تفعّل خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 09-01-2026 09:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلن أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، جمال قطيشات، تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة في الوزارة، اعتبارًا من صباح الجمعة ولغاية مساء السبت، وذلك استنادا إلى تقارير النشرة الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وأوضح قطيشات، أن القرار جاء في ضوء تأثر المملكة بمنخفض جوي مع هطول الأمطار واحتمالية عالية لتشكّل السيول في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن خطة الطوارئ قد تُرفع إلى المستويات القصوى حسب تقديرات مديري الأشغال في الميدان، وبما يتناسب مع تطورات الحالة الجوية.


وأشار قطيشات، إلى أن فرق العمل الميدانية ستعمل على التفقد الدوري للطرق والعبارات ومجاري المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة واستمرارية الحركة المرورية، مؤكدا أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات الواردة والملاحظات والحالات الطارئة التي يتم رصدها وفق الأصول المعتمدة وخطط الطوارئ المعمول بها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد لشهر كانون الثاني

ت

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت

أخبار محلية الزرقاء ترفع الجاهزية القصوى وتفعل غرف الطوارئ خلال الحالة الجوية

ت

أسواق ومال الذهب يتراجع عالميا بضغط من قوة الدولار

ت

عربي ودولي ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة

و

أخبار محلية الأجهزة الرسمية في الطفيلة ترفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

ت

أخبار محلية محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

ا

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تحذر من المنخفض الجوي وتعلن أرقام الطوارئ



 






الأكثر مشاهدة