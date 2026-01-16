وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة للحصول على شهادة صحية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لتسلّم التصريح.
-
أخبار متعلقة
-
البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة
-
رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة
-
التربية تكشف موعد إعلان نتائج «التوجيهي»
-
ولي العهد يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج
-
الملكة في الإسراء والمعراج : رسالة بأنّ ما عند الله خير وأعظم
-
عطل تقني يضرب منصة "إكس" في الاردن
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خياما على عائلات نازحة في غزة