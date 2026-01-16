الجمعة 2026-01-16 11:49 م

وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت

هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم
الحج
 
الجمعة، 16-01-2026 09:54 م

الوكيل الإخباري-   تختتم مديريات الأوقاف في مختلف المناطق، السبت، تسليم تصاريح الحج للمواطنين الذين جرى اختيارهم لأداء فريضة الحج للعام الحالي، والتي استمرت لمدة أسبوع.

اضافة اعلان


ودعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة للحصول على شهادة صحية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لتسلّم التصريح.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله

خاص بالوكيل شاهد : سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله - فيديو

البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

أخبار محلية البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السوري أحمد الشرع.

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوما يضمن حقوق الأكراد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران

هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم

أخبار محلية وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة



 






الأكثر مشاهدة