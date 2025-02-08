وزارة الأوقاف: انخفاض تكلفة الحج

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة الأوقاف علي الدقامسة، السبت، إن تكلفة أداء فريضة الحج انخفض بـ 90 - 100دينارا مقارنة مع العام الماضي.

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وأوضح الدقامسة أن تكلفة أداء الحج للأردنيين هي الأقل مقارنة مع الدول الأخرى.



وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات المعتمدة للحج والعمرة، محذرا الحجاج من الوقوع بحملات وهمية، خصوصا التي تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.