وزارة الأوقاف: انخفاض تكلفة الحج

وأوضح الدقامسة أن تكلفة أداء الحج للأردنيين هي الأقل مقارنة مع الدول الأخرى.
وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات المعتمدة للحج والعمرة، محذرا الحجاج من الوقوع بحملات وهمية، خصوصا التي تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن الذهاب لأداء الحج لا يكون إلا من خلال تأشيرة حج صادرة عن وزارة الأوقاف.
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