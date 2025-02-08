 
السبت 2025-02-08 08:00 م
 

وزارة الأوقاف: انخفاض تكلفة الحج

الحجاج في منطقة عرفات
الحج
السبت، 08-02-2025 07:25 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة الأوقاف علي الدقامسة، السبت، إن تكلفة أداء فريضة الحج انخفض بـ 90 - 100دينارا مقارنة مع العام الماضي.

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وأوضح الدقامسة أن تكلفة أداء الحج للأردنيين هي الأقل مقارنة مع الدول الأخرى.


وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات المعتمدة للحج والعمرة، محذرا الحجاج من الوقوع بحملات وهمية، خصوصا التي تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وأكد أن الذهاب لأداء الحج لا يكون إلا من خلال تأشيرة حج صادرة عن وزارة الأوقاف.

 
gnews

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