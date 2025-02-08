وزارة الأوقاف تبدأ بتسليم تصاريح الحج

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بتوزيع تصاريح الحج من خلال مديرياتها، اعتبارا من اليوم السبت حتى 15 شباط الحالي.

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الخميس الماضي، إنّ حصة الأردن من موسم الحج العام الحالي ستبقى 8 آلاف حاج إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.



وأكّد الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس، لإعلان ترتيبات الحج هذا العام، أن جميع المتقدمين لأداء مناسك الحج من مواليد 31 آذار 1953 فما دون، سيتمكنون العام الحالي من أداء الفريضة.



وأشار إلى اختيار 1200 شخص بالقرعة من المتقدمين عبر بوابة الحج الإلكترونية من مواليد 1975 فما دون، فضلا عن نسبة 20% للمدخرين في صندوق الحج، من تاريخ 1 كانون الثاني 2019، فما دون.