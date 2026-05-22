وزارة الأوقاف تحتفل بعيد الاستقلال بحملة نظافة تطوعية في العقبة

الوكيل الإخباري- في مشهد يعكس قيم الانتماء والعمل التطوعي، احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعيد الاستقلال من خلال تنفيذ حملة نظافة شاملة في مدينة العقبة، بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، وذلك ضمن محطات الاستراتيجية الوطنية للنظافة للأعوام 2026–2027.



وشارك المتطوعون في تنظيف عدد من المواقع والأماكن العامة، في خطوة هدفت إلى تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة من خلال العمل الميداني والمبادرات المجتمعية.



وأكد أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا أن الاحتفال الحقيقي بالوطن لا يقتصر على الكلمات أو المظاهر الاحتفالية، بل يتمثل في العمل والعطاء وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن النظافة تمثل سلوكاً حضارياً وقيمةً إيمانية قبل أن تكون واجباً مدنياً.



وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج توعوية وميدانية مستمرة بشكل أسبوعي، ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى رفع الوعي البيئي والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، من خلال أنشطة تمتد إلى المساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والأثرية.



وبيّن أن الخطة تشمل إطلاق آلاف الخطب والدروس الوعظية، وتنفيذ حملات ميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى توفير أدوات صديقة للبيئة داخل المساجد وإنتاج مواد توعوية تستهدف

