الخميس 2025-03-27 11:46 ص
 

وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر

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أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 10:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد  الفطر السعيد ستقام عند الساعة  السابعة صباحا  في المصليات العامة بالإضافة الى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3). 

وأوضح البيان، أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد، وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
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