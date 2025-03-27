وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).
وأوضح البيان، أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد، وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
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