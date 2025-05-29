وزارة الأوقاف تُطلق خدمة "واتس أب" لحجاج الأردن لتيسير مناسكهم

10:07 ص

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، عن إطلاق مجموعة تفاعلية على تطبيق "واتس أب"، تتيح للحجاج طرح استفساراتهم الشرعية بشكل مباشر على البعثة الإرشادية. اضافة اعلان





وأوضح الدقامسة أن المجموعة تشهد نشاطًا مستمرًا، يتم من خلاله إرسال 12 سؤالًا فقهيًا وإجاباتها كل ساعة، بما يضمن تغطية أوسع القضايا والمسائل التي تهم الحجاج خلال موسم الحج.



وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تحرص على استخدام الوسائل التقنية الحديثة للتسهيل على الحجاج، مشددًا على أن "تطبيق الحاج الأردني"، الذي أطلقته الوزارة، يُتيح أيضًا إرسال الاستفسارات الشرعية أو الإدارية مباشرة إلى البعثات المختصة، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتقديم الدعم الفوري.



وأكد الدقامسة أن هذه المبادرات تأتي في إطار التوجّه الحكومي العام نحو تحسين تجربة الحجاج الأردنيين، سواء على الصعيد الديني أو الإداري، وبما يواكب التطورات التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.