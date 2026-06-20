وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في غابات برقش

11:56 ص

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، حملة نظافة في منطقة غابات برقش بمحافظة إربد، وذلك في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام (2026-2027). اضافة اعلان





وتأتي الحملة ضمن مبادرة "معاً أردن أجمل" التي تنفذها الوزارة بشكل مستمر في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى مختلف فئات المجتمع.



وأكد أمين عام الوزارة، الدكتور إسماعيل الخطبا، أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والغابات، باعتبارها مسؤولية وطنية وسلوكاً حضارياً يعكس مستوى الوعي المجتمعي والانتماء للوطن.



وأوضح أن الوزارة تنفذ، من خلال مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، برامج وأنشطة ميدانية أسبوعية ضمن نهج مؤسسي متكامل يهدف إلى ترسيخ ثقافة النظافة العامة وتعزيز السلوك الحضاري من منظور ديني وأخلاقي.



وأشار إلى أن خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية تتضمن تنظيم آلاف الخطب والدروس الوعظية والتوعوية، وإطلاق حملات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية، إلى جانب توفير أدوات صديقة للبيئة في المساجد، وإنتاج مواد توعوية تسهم برفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين.



وبيّن الخطبا أن الحملة شملت تنظيف الساحات والمرافق العامة، وإزالة النفايات، وتأهيل المواقع الطبيعية والمسارات السياحية، بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على المواقع الطبيعية والأثرية والسياحية، فضلاً عن تعزيز المظهر الحضاري وإبراز الهوية التاريخية والسياحية لمنطقة غابات برقش.





