وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في وسط البلد

وأكد أمين عام الوزارة إسماعيل الخطبا، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والغابات، باعتبارها مسؤولية وطنية وسلوكا حضاريا يعكس مستوى الوعي المجتمعي والانتماء للوطن.
وقال الخطبا إن الوزارة تنفذ، عبر مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، برامج وأنشطة ميدانية أسبوعية ضمن نهج مؤسسي متكامل يهدف إلى تعزيز ثقافة النظافة العامة وترسيخ السلوك الحضاري من منظور ديني وأخلاقي، بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأضاف إن خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية تشمل تنظيم آلاف الخطب والدروس الوعظية والتوعوية، وإطلاق حملات ميدانية للنظافة وتوفير أدوات صديقة للبيئة في المساجد، وإنتاج مواد توعوية تسهم برفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين.
وأشار الخطبا، إلى أن الحملة تضمنت تنظيف الساحات والمرافق العامة وإزالة النفايات، بما يسهم في الحد من التلوث والمحافظة على المواقع الطبيعية والأثرية والسياحية وتعزيز المظهر الحضاري لمنطقة وسط البلد، وإبراز قيمتها التاريخية والسياحية، لا سيما في جبل القلعة والمدرج الروماني وساحة المسجد الحسيني الكبير.
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