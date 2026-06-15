وزارة الأوقاف توقع مذكرة لفرز وإعادة تدوير النفايات بالمساجد

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية لتدوير النفايات، لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير العبوات البلاستيكية في المساجد.

ووقع المذكرة عن الوزارة أمينها العام إسماعيل الخطبا، فيما وقعها عن الجمعية رئيسها حسين أبو جبل.

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وقال الخطبا إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار ترسيخ ثقافة بيئية مؤسسية ومجتمعية، انطلاقا من الدور التوعوي الكبير الذي تضطلع به الوزارة من خلال أكثر من 5 آلاف مسجد تقام فيها خطب الجمعة وتصل رسائلها أسبوعيا إلى مئات الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات المملكة.



وأكد أن مشروع فرز وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية في المساجد يشكل تجربة رائدة ستبدأ في نحو 100 مسجد كمرحلة أولى، على أن يجري التوسع بها تدريجيا لتشمل المساجد الكبرى في العاصمة، ثم مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المحافظة على النظافة وإعادة التدوير تنسجمان مع قيم الدين الإسلامي الذي جعل النظافة جزءا أصيلا من الإيمان.



وأعرب الخطبا عن أمله بأن تسهم هذه المبادرة في ترسيخ ممارسات بيئية مستدامة تمتد آثارها الإيجابية إلى البيوت والمجتمع بأسره، لافتا إلى برامج الوزارة التطوعية والتوعوية، ضمن خطتها التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.



من جهته، أكد أبو جبل أن تغيير السلوك المجتمعي وترسيخ مفهوم المحافظة على البيئة يمثلان الهدف الرئيس الذي تعمل عليه الجمعية منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة الأوقاف يشكل خطوة مهمة نظرا للدور التوعوي الكبير الذي تؤديه المساجد.



وأضاف أن إعادة تدوير النفايات تحمل أبعادا بيئية واقتصادية ومجتمعية مهمة، موضحا أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لآلاف العاملين ويسهم في دعم أسرهم وتحسين مصادر دخلهم.



وتشمل مجالات التعاون التدريب وبناء القدرات البشرية، وعقد ورشات تدريبية متخصصة، وتنفيذ برامج توعوية بيئية، إضافة إلى جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات المتولدة في المساجد، لا سيما عبوات المياه البلاستيكية والكرتون.