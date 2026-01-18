وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص

وأوضح الطوالبة خلال حديثه أن مديريات الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف مناطق المملكة باشرت منذ الأحد الماضي بتسليم تصاريح الحج، وقد انتهت المهلة المقررة يوم أمس.
وبيّن أن عدد المتقدمين للتسجيل على المنصة من الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم عام 1447 هجريا بلغ 28 ألف شخص.
وأضاف أن الوزارة دعت اليوم مواليد 1 نيسان 1954 وحتى 31 كانون الأول 1954 إلى مراجعة مديريات الأوقاف في مختلف المناطق لاستلام تصاريحهم، وتزويدهم بالشهادة الصحية المطلوبة من أجل استكمال إجراءات استلام هذه التصاريح.
