الأحد 2026-01-18 09:40 م

وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص

مئات الحجاج في محيط الكعبة المشرفة
الحج
 
الأحد، 18-01-2026 08:29 م

الوكيل الإخباري-   صرّح الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالبة، الأحد، أن عدد المستنكفين عن أداء موسم الحج للعام الحالي بلغ ما يقارب 800 مستنكف، الأمر الذي دفع الوزارة إلى دعوة المواطنين من مواليد 1 نيسان 1954 وحتى 31 كانون الأول 1954 لمراجعة مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة لاستلام تصاريحهم.

وأوضح الطوالبة خلال حديثه أن مديريات الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف مناطق المملكة باشرت منذ الأحد الماضي بتسليم تصاريح الحج، وقد انتهت المهلة المقررة يوم أمس.


وبيّن أن عدد المتقدمين للتسجيل على المنصة من الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم عام 1447 هجريا بلغ 28 ألف شخص.


وأضاف أن الوزارة دعت اليوم مواليد 1 نيسان 1954 وحتى 31 كانون الأول 1954 إلى مراجعة مديريات الأوقاف في مختلف المناطق لاستلام تصاريحهم، وتزويدهم بالشهادة الصحية المطلوبة من أجل استكمال إجراءات استلام هذه التصاريح.

 
 


