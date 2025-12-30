وزارة الإدارة المحلية تباشر بتقييم أضرار السيول في الكرك

الوكيل الإخباري- رصد فريق فني متخصص من وزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات، ومن ضمنها محافظة الكرك، حيث اطّلع الفريق على واقع الأضرار في مناطق بلديات مؤتة والمزار والكرك ومؤاب.

وضم الفريق أمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية بالوكالة المهندس أشرف أبو السمن، ومديرة مديرية العطاءات والمشاريع المهندسة مي صلاح، يرافقهم فريق هندسي متخصص.



وأوضح الوفد أن الفرق الهندسية باشرت أعمالها بشكل مكثف في محافظة الكرك وعدد من المناطق المتأثرة، وتم التوجّه إلى البؤر الساخنة والمواقع المتضررة لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية الأخيرة، وحصرها بدقة، إلى جانب إعداد تقديرات أولية للكلف المالية المطلوبة لمعالجتها.



ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم البلديات في التعامل الفوري مع آثار موجة السيول، حيث سيتم تنفيذ حلول مؤقتة وعاجلة للحد من الأضرار الحالية وتقليل المخاطر على السلامة العامة والبنية التحتية، إلى حين استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاعتماد وتنفيذ الحلول الجذرية والدائمة طويلة المدى.



كما تعمل الفرق المختصة على إعداد حلول هندسية شاملة، لا سيّما ما يتعلق بإنشاء العبارات الصندوقية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والبنى التحتية المرتبطة بها، والتي تتطلب إعداد دراسات فنية متخصصة ومواصفات هندسية دقيقة.



ومن المقرر المباشرة بتطبيق الحلول المعتمدة فور الانتهاء من إعداد الوثائق الفنية المطلوبة، واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، وتوفر المخصصات المالية، بما يضمن تنفيذ المعالجات بشكل مستدام ويحد من تكرار الأضرار مستقبلًا.