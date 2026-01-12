الإثنين 2026-01-12 06:40 م

وزارة الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسبا لمنخفض جوي

الإثنين، 12-01-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الإدارة المحلية رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، للتعامل مع منخفض جوي قوي ومتدرج التأثير يبدأ مساء الاثنين، ويستمر حتى فجر الأربعاء، محذرة من تشكل السيول والرياح القوية.

وبينت الوزارة، أن فرقها الفنية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة استعدادات البلديات على أرض الواقع، خاصة أعمال تنظيف مجاري السيول والأودية، ومعالجة البؤر الساخنة، وضمان جاهزية الآليات والكوادر والاستجابة للظروف الطارئة خلال المنخفض.


وأكدت الوزارة أنها عممت خرائط مستويات الخطورة، حسب نظام الإنذار المبكر، وتقارير الأرصاد الجوية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وفق خصوصية كل منطقة، واستمرار التنسيق بين البلديات والحكام الإداريين ووزارة الأشغال العامة والدفاع المدني.

 
 


