وزارة الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسبا لمنخفض جوي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، للتعامل مع منخفض جوي قوي ومتدرج التأثير يبدأ مساء الاثنين، ويستمر حتى فجر الأربعاء، محذرة من تشكل السيول والرياح القوية.

وبينت الوزارة، أن فرقها الفنية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة استعدادات البلديات على أرض الواقع، خاصة أعمال تنظيف مجاري السيول والأودية، ومعالجة البؤر الساخنة، وضمان جاهزية الآليات والكوادر والاستجابة للظروف الطارئة خلال المنخفض.