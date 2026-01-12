وزارة الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسبا لمنخفض جوي

وبينت الوزارة، أن فرقها الفنية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة استعدادات البلديات على أرض الواقع، خاصة أعمال تنظيف مجاري السيول والأودية، ومعالجة البؤر الساخنة، وضمان جاهزية الآليات والكوادر والاستجابة للظروف الطارئة خلال المنخفض.
وأكدت الوزارة أنها عممت خرائط مستويات الخطورة، حسب نظام الإنذار المبكر، وتقارير الأرصاد الجوية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وفق خصوصية كل منطقة، واستمرار التنسيق بين البلديات والحكام الإداريين ووزارة الأشغال العامة والدفاع المدني.
