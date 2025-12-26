وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أطلعت وزارة الإدارة المحلية على تقارير دائرة الأرصاد الجوية والخرائط الصادرة ضمن نظام الإنذار المبكر، والتي تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي عالي الفعالية (درجة ثالثة) يبدأ من ظهر يوم غدٍ السبت ويستمر حتى يوم الأحد.

وبيّنت الخرائط، أن أمطاراً رعدية غزيرة متوقعة مساء السبت، مع احتمالية تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في بلديات محافظات عجلون وجرش وأجزاء من البلقاء وشمال عمان، إضافة إلى بلديات محافظة مادبا، ضمن مستوى الخطورة المتوسطة (اللون الأصفر).



وأضافت التوقعات، أن ساعات الليل السبت/ الأحد، ستشهد أمطاراً غزيرة جداً تؤدي إلى تشكّل سيول وجريان للأودية في عموم بلديات محافظتي الكرك والطفيلة، بمستوى خطورة مرتفع (اللون الأحمر)، مع مؤشرات على أمطار شديدة الغزارة بعد منتصف ليل السبت/الأحد وحتى صباح الأحد في بعض مناطق المحافظتين، ضمن مستوى خطورة مرتفع جداً (اللون الأحمر الداكن)، وما يرافقه من مخاطر السيول الجارفة والانهيارات الصخرية.