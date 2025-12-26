الجمعة 2025-12-26 11:49 م

وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة
وزارة الإدارة المحلية
الجمعة، 26-12-2025 10:40 م

الوكيل الإخباري-    أطلعت وزارة الإدارة المحلية على تقارير دائرة الأرصاد الجوية والخرائط الصادرة ضمن نظام الإنذار المبكر، والتي تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي عالي الفعالية (درجة ثالثة) يبدأ من ظهر يوم غدٍ السبت ويستمر حتى يوم الأحد.

اضافة اعلان


وبيّنت الخرائط، أن أمطاراً رعدية غزيرة متوقعة مساء السبت، مع احتمالية تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في بلديات محافظات عجلون وجرش وأجزاء من البلقاء وشمال عمان، إضافة إلى بلديات محافظة مادبا، ضمن مستوى الخطورة المتوسطة (اللون الأصفر).


وأضافت التوقعات، أن ساعات الليل السبت/ الأحد، ستشهد أمطاراً غزيرة جداً تؤدي إلى تشكّل سيول وجريان للأودية في عموم بلديات محافظتي الكرك والطفيلة، بمستوى خطورة مرتفع (اللون الأحمر)، مع مؤشرات على أمطار شديدة الغزارة بعد منتصف ليل السبت/الأحد وحتى صباح الأحد في بعض مناطق المحافظتين، ضمن مستوى خطورة مرتفع جداً (اللون الأحمر الداكن)، وما يرافقه من مخاطر السيول الجارفة والانهيارات الصخرية.

 

وأكدت الوزارة، أنها عمّمت الخرائط المحدثة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، ووجّهت بمتابعة المواقع الحرجة ميدانياً، وفتح غرف الطوارئ، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن الحالة الجوية ستتراجع تدريجياً يوم الأحد وتستقر مساءً.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنّب مجاري السيول والأودية، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

د. بادي الرواشدة

أخبار محلية زراعة الأعضاء في الأردن: نحو منظومة وطنية عادلة للتبرّع بعد الوفاة الدماغية

عاصفة ثلجية في نيويورك

عربي ودولي إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

فرنسا

عربي ودولي فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح بعمليات طعن في مترو باريس

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها

عربي ودولي روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة

أخبار محلية وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية

عربي ودولي الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار

بلدية السلط الكبرى

أخبار محلية بلدية السلط الكبرى تمدد الدوام الرسمي لقسم ضريبة المسقفات

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 422 طالبًا من ذوي الإعاقة يتقدّمون للامتحان التكميلي



 






الأكثر مشاهدة