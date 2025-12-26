وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

وبيّنت الخرائط، أن أمطاراً رعدية غزيرة متوقعة مساء السبت، مع احتمالية تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في بلديات محافظات عجلون وجرش وأجزاء من البلقاء وشمال عمان، إضافة إلى بلديات محافظة مادبا، ضمن مستوى الخطورة المتوسطة (اللون الأصفر).
وأضافت التوقعات، أن ساعات الليل السبت/ الأحد، ستشهد أمطاراً غزيرة جداً تؤدي إلى تشكّل سيول وجريان للأودية في عموم بلديات محافظتي الكرك والطفيلة، بمستوى خطورة مرتفع (اللون الأحمر)، مع مؤشرات على أمطار شديدة الغزارة بعد منتصف ليل السبت/الأحد وحتى صباح الأحد في بعض مناطق المحافظتين، ضمن مستوى خطورة مرتفع جداً (اللون الأحمر الداكن)، وما يرافقه من مخاطر السيول الجارفة والانهيارات الصخرية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنّب مجاري السيول والأودية، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.
