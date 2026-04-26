الأحد 2026-04-26 07:15 م

وزارة الإدارة المحلية: مشروع تطوير تل إربد يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكماله

الأحد، 26-04-2026 05:04 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع تطوير تل إربد يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكماله، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يحظى برعاية واهتمام ملكي، خاصة بعد التبرع السخي من جلالة الملك عبد الله الثاني لإتمامه بصورة تليق بالموقع.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المصري في منطقة ظهر التل، رافقه فيها رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس جامعة اليرموك مالك الشرايري ومحافظ إربد بالإنابة رائد الجعافرة.


وأوضح المصري أن مشروع تطوير التل يتضمن ترميم مدرسة ثانوية إربد للبنين كجزء رئيسي منه، مؤكدا ضرورة إزالة أعمدة الكهرباء في المنطقة واستبدالها بتمديدات أرضية حفاظاً على الطابع الجمالي للموقع.

 
 


