وزارة الإدارة المحلية: مشروع تطوير تل إربد يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكماله

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع تطوير تل إربد يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكماله، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يحظى برعاية واهتمام ملكي، خاصة بعد التبرع السخي من جلالة الملك عبد الله الثاني لإتمامه بصورة تليق بالموقع.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المصري في منطقة ظهر التل، رافقه فيها رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس جامعة اليرموك مالك الشرايري ومحافظ إربد بالإنابة رائد الجعافرة.