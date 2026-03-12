الخميس 2026-03-12 02:18 م

وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بعمان
الخميس، 12-03-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-  طرحت وزارة الاستثمار،اليوم الخميس، عبر منصاتها ووسائل الإعلام، مشروعا استثماريا جديدا، حيث دعت الشركات المؤهلة أو الائتلافات المتخصصة إلى المشاركة في عملية التأهيل الأولي لمشروع تخفيض الفاقد المائي، في مناطق "جنوب عمان" و"جنوب شرق عمان".اضافة اعلان


ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه، ويهدف إلى تخفيض الفاقد المائي وتحسين كفاءة خدمات تشغيل وإدارة شبكات المياه.

وبين الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارة أن الدعوة للمشاركة في المشروع ستكون من خلال عقد قائم على الأداء في محافظة العاصمة عمان، بالتعاون مع سلطة المياه وشركة "مياهنا".
 
 


