وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بعمان

ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه، ويهدف إلى تخفيض الفاقد المائي وتحسين كفاءة خدمات تشغيل وإدارة شبكات المياه.
وبين الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارة أن الدعوة للمشاركة في المشروع ستكون من خلال عقد قائم على الأداء في محافظة العاصمة عمان، بالتعاون مع سلطة المياه وشركة "مياهنا".
-
