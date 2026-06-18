وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاستثمار / وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن طرح دعوة التأهيل الأولي (RFQ) للشركات والائتلافات ذات الخبرة للمشاركة في مشروع تطوير معبر جابر الحدودي، من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام (تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة).

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ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة معبر جابر الحدودي، الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية بالجمهورية العربية السورية، بما يعزز دوره كبوابة تجارية إقليمية ومركز متكامل للخدمات الحدودية واللوجستية.