وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي

كما يسعى المشروع إلى رفع كفاءة العمليات الحدودية، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، وزيادة القدرة الاستيعابية للمعبر لمواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة والنقل الإقليمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كمحور لوجستي إقليمي.
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