الأربعاء 2026-02-18 02:15 م

وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق الموقع الإلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيًا
 
الأربعاء، 18-02-2026 01:08 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الموقع الإلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيًا، لتمكين المواطنين من الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات المتوفرة في المراكز بمختلف محافظات المملكة، وأخذ ملاحظاتهم وآرائهم لتطويره وتحسينه قبل إطلاقه بشكل رسمي.اضافة اعلان


يوفّر الموقع تفاصيل مواقع المراكز، وأوقات الدوام، والجهات الحكومية المتوفرة داخل كل مركز، إضافة إلى الخدمات المقدّمة، بما يعزز تجربة المراجعين ويوفّر الوقت والجهد.

للاطلاع على الموقع:
https://gsc.jo
 
 


