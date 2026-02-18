وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان

01:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764753 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن دوام مراكز الخدمات الحكومية في رمضان، اضافة اعلان



حيث سيكون على النحو التالي:



من السبت إلى الخميس: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.



بعد الإفطار: من الساعة 9:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل.



كما سيستمر العمل في مركز الخدمات الحكومي – فرع المطار – على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع.

تم نسخ الرابط





