الأربعاء 2026-02-18 02:15 م

وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان

الأربعاء، 18-02-2026 01:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن دوام مراكز الخدمات الحكومية في رمضان،اضافة اعلان

حيث سيكون على النحو التالي:

من السبت إلى الخميس: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

بعد الإفطار: من الساعة 9:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

كما سيستمر العمل في مركز الخدمات الحكومي – فرع المطار – على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع.
 
 


