وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان

حيث سيكون على النحو التالي:
من السبت إلى الخميس: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.
بعد الإفطار: من الساعة 9:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل.
كما سيستمر العمل في مركز الخدمات الحكومي – فرع المطار – على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع.
