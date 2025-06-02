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وزارة الاوقاف تعلن موعد صلاة العيد

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الأوقاف
 
الإثنين، 02-06-2025 04:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الاضحى المبارك ستقام عند الساعة السادسة والنصف صباحا في المصليات العامة والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين،  أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد في  مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
gnews

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